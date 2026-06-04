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ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਲਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਝੁਲਸੇ; ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ....

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ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 4, 2026 at 7:03 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬੈੱਡ, ਟੀਵੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੂਕਰ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Ludhiana News
ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ (Etv Bharat)

ਗੈਸ ਲੀਕ ਬਣੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਏਸੀਪੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

Ludhiana News
ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ (Etv Bharat)

ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇਨਾ ਜਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

TAGGED:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਧਮਾਕਾ ਘਟਨਾ
ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ
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