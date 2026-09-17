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Kisan Mela 2026: ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

KISAN MELA IN LUDHIANA
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2026 at 5:41 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਥੀਮ "ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮੱਖਣ ਭੁੱਲਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ (Etv Bharat)

ਨਵੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਨਵੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਓਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

KISAN MELA IN LUDHIANA
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

"ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"-ਡਾ. ਮੱਖਣ ਭੁੱਲਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ

KISAN MELA IN LUDHIANA
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨਵੇਂ ਰੇਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਥੀਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

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ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ
KISAN MELA 2026
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ 2026
KISAN MELA IN LUDHIANA

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