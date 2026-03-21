ਪੈਡੀ ਡੈਡੀ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼: ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਿਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਫ਼ਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

ਪੈਡੀ ਡੈਡੀ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼: ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਿਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਫ਼ਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : March 21, 2026 at 5:56 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ।"
ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਾਂਗੇ।"
ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਐਵਾਰਡ
ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਲੋਗ ਅਵਾਇਡ, 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਸਿਕਲ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਥਿਰ ਸਾਇੰਸ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਆਈਆਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਰ 64, 8 ਅਤੇ 72 ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ।