ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ, ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ? ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ।
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : August 20, 2026 at 4:24 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟਾਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਿਆ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪੁੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
"ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਮੇਟੀ
ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਆਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਆਰ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਨ।
"ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ।"-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸੀਡਸ
ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਹਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ।
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