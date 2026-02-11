ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਲਾਸ
ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ।
Published : February 11, 2026 at 4:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਖੰਨਾ: ਖੰਨਾ ਸਥਿਤ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਗਰੀਬ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 150 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਖੂਬ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਫੀਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਮੀਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।"- ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ
"ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਉਥੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। "- ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਕਲਾਸ ਲਾਈ।
"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨੇ ਕੁ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਵੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।"- ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, ਗਲਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।