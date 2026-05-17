ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੰਬਰ 1, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਜਾਣੋ ਅੰਕੜੇ
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕੇਵਲ 7 ਮਿੰਟ 31 ਸਕਿੰਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : May 17, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 3:24 PM IST
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਇਲ-112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ (ERV) ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ, ਝਗੜੇ, ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਿਰਫ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ERV ਸਿਸਟਮ?
ERV ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ”। ਇਹ ਉਹ ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਲਈ 100 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 112 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਾਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈ ਵੱਲੋਂ 112 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 19 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ERV ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਸਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਕੇਵਲ 7 ਮਿੰਟ 31 ਸਕਿੰਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ERV ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ERV ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ GPS ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ERV ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
"ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਟ ਵਿੱਚ ERV ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 112 ’ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ MDT (ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਟਰਮੀਨਲ), GPS ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ।" - ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਐਸਐਸਪੀ
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ 11 ਮਿੰਟ 22 ਸਕਿੰਟ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ 7 ਮਿੰਟ 31 ਸਕਿੰਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਨੰਬਰ ਵਨ?
ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਲ 2015 'ਚ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ 19 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7 ERV ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 11 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਐੱਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮਿੰਟ 31 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।" - ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਐਸਐਸਪੀ
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ERV ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।