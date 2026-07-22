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ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਨਕਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

Fake firing case revealed
ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 22, 2026 at 8:41 PM IST

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ਖੰਨਾ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮੇਰ ਸੀੜਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਪਵਨਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਪਵਨਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮੇਰ ਸੀੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ।"



ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀੜਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।


ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਾਸੀ ਦੋਲਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀੜਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।


ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਖ਼ਿਰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।



ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮੇਰ ਸੀੜਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ

  • 2008: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
  • 2016: ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।
  • 2021: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।
  • ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
  • ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

FAKE FIRING IN KHANNA
KHANNA POLICE
50 LAKH RANSOM CASE
50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
FAKE FIRING CASE REVEALED

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