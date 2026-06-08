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ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ? ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ, ਵੱਡੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਖੁਲਾਸੇ !

ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Khanna serial rapist arrested
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 8, 2026 at 7:53 PM IST

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ਖੰਨਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰਾਗ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ETV BHARAT)

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਕਰਮ

ਐਸਪੀ ਪਵਨਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਤੱਕ ਸੁਰਾਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਲ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ,ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦੋਰਾਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਜੈਲਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਸੰਗਰੂਰ) ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਤਨ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਰਾਹਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚੋਰੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸਪੀ ਪਵਨਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।"

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KHANNA POLICE ARREST
KHANNA SERIAL RAPIST
ਖੰਨਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ
KHANNA SERIAL RAPIST ARRESTED

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