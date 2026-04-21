ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਸਕਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਸਕਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ।
Published : April 21, 2026 at 9:07 PM IST
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਭੁੱਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁੱਕੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਸਕਰ
ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਸੀ ਬੇਰ ਖੁਰਦ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।"
60 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 30-30 ਕਿਲੋਂ ਦੇ ਦੋ ਥੈਲਿਆਂ ‘ਚ 60 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਿੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।