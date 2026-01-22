ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਗੈਂਗ, ਮਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ।
Published : January 22, 2026 at 8:05 PM IST
ਖੰਨਾ: ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬਚੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੱਟੇ (ਹੈਰੋਇਨ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ "ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
"ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਮਿਤੀ 06.01.2026 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੰਬਰ PB03BQ8005 ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਿਲੋ 215 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ।"- ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਐਸਐਸਪੀ
10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਗੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਲਾ, ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਭ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਟਾਣੀ ਖੁਰਦ, ਥਾਣਾ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 09.01.2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਭੀਮਾ ਵਾਸੀ ਦੋਰਾਹਾ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਛੀਵਾਡ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਟਾਣੀ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੂਰੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ (ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਖਰੜ), ਸਨੀ ਵਾਸੀ ਅਮਲੋਹ, ਲਵ ਉਰਫ ਕਾਲੂ ਵਾਸੀ ਜਗਰਾਉਂ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਮਰਾਡੇ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੁਵਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਾਦਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਰਮ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗਹਿਲੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬਚੀ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੂਰੀ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ .30 ਬੋਰ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 95 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਭੀਮਾ ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।