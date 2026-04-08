ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ...
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 32 ਬੋਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਪਿਸਤੌਲ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ।
Published : April 8, 2026 at 3:05 PM IST
ਖੰਨਾ: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੇ ਤਾਰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਮੁਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਐਸਐਚਓ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਜੀਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
32 ਬੋਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ
ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਵਾਤ ਪੁਲ ਵੱਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪਈ ਜੋ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਤੂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"
ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸਐਚਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸਦਾ ਸੰਪਰਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੇ ਠਿਕਾਣੇ ਉਪਰ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।