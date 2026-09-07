ਫੁਕਰਪੰਤੀ ਨੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟਸ, ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਫੁਕਰਪੰਤੀ ਨੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟਸ, ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਫੁਕਰਪੰਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 7:13 PM IST
ਖੰਨਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀਵਾਨ ਉਰਫ਼ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਵੱਟਸਐੱਪ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀਵਾਨ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕਿਸਦਾ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ? ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਟਾਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀਵਾਨ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
"ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀਵਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।"- ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਡੀਐਸਪੀ
ਗੁਰਲੇਜ ਅਖ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੀਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖ਼ਤਰ ਨਾਲ ‘Hot Headed’ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖ਼ਤਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ‘In Famous’ ਗੀਤ ਵੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ‘ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ’ ਵੀ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀਵਾਨ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।