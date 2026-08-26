AI ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਲੁਟੇਰਾ, ਲੁੱਟਖੋਹ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

AI ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਲੁਟੇਰਾ, ਲੁੱਟਖੋਹ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
Published : August 26, 2026 at 11:04 PM IST
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਪਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੁਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਮਾਮਲਾ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ, ਖੰਨਾ ਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਲੀ ਝਪਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਰਾਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੀ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਬੈਗ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਰਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
AI ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਲੁਟੇਰਾ
ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ "AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ। AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। AI ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੋਗੋ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।"
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਵਾਸੀ ਇਕੋਲਾਹਾ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਵਾਸੀ ਪੀਰਖਾਨਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਪਟਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਦੇ, ਉਸੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ। ਇਹੀ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਾਹਿਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚਾਈ।