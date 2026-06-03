ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
Published : June 3, 2026 at 9:42 PM IST
ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਰਾ ਮੋੜਾ ਨੇੜੇ "ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ" ਚੌਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ₹100 ਤੋਂ ₹500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ "ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ" ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ!
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਹੰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਗਰਾ ਮੋੜਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
'ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ'
ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਮ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
'ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ'
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ, ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
"ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।-ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ,ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ
'ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ।"