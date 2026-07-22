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'ਟਰੰਪ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ!" ਜੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ।

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ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 22, 2026 at 8:45 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰਾਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ", ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

'ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤੋਂ ਬਚੋ'

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਂਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਓ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।"

'ਜਿਸ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ'

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।"

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ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ (Etv Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ?

ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਸਗੋਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਨਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।"

NRI ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

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ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ (Etv Bharat)

ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ?

ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੇਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਲ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਓਪਨ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ।"

'ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਘੁਣ ਵੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ'

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 80 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਐਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।"

ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ?

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕੀ ਸ਼ੇਰਿਲ ਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਲਾਅਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਦ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
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