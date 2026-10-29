ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਰੰਗ-ਢੰਗ, ਹੁਣ ਪਤੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵਰਤ
ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੋਚ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਥ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ।
Published : October 29, 2026 at 3:00 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਰਗੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਦ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਰਤ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਚੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਪੰਡਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।