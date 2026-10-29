Karwa Chauth 2026: ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਚੰਨ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8:10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : October 29, 2026 at 3:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਸਜ-ਸਜ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਛਾਨਣੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੇ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਨ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਰਾਤ 8:17 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚੰਨ ਲੇਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਚੰਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8:10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ)।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|ਸ਼ਾਮ 8:17
|ਪੰਜਾਬ
|ਸ਼ਾਮ 8:10
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|ਸ਼ਾਮ 08:11
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|ਸ਼ਾਮ 8:11
|ਪਟਿਆਲਾ
|ਸ਼ਾਮ 8:11
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੌਥ ਮਾਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ, ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਰੋਲੀ (ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ), ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਫਲ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਧੂਪ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਫਿਰ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਾਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜੋ।