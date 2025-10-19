ETV Bharat / state

ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ, ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਫੋਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੁੰਮ! ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ।

Karandeep Singh Missing in America
ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ/ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 19, 2025 at 7:47 AM IST

2 Min Read
ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੂਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਔਰੇਗਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ, ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਫੋਨ (ETV Bharat)

ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ

ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕਰਨਦੀਪ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।"

Karandeep Singh Missing in America
ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (Special Arrange)

ਢਾਈ ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੁੱਤ ਭੇਜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼

ਕਰਨਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਦੀਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀ

ਗੁਆਂਢੀ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕਰਨ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਉੱਥੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਹੈ।"

KARANDEEP SINGH MISSING IN AMERICA
PUNJABI BOY MISSING
PUNJAB BOY MISSING IN SALEM
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਪੰਜਾਬੀ
KARANDEEP SINGH MISSING

