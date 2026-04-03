ਬਾਥਰੂਮ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਬੇਨਕਾਬ, 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, ਸਾਥੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 3, 2026 at 6:41 PM IST

ਜਲੰਧਰ/ਕਪੂਰਥਲਾ : ਨਕੋਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਂਧਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਲਮ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੁਕਾਈ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 45 ਸਾਲ) ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 5-6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸ਼ੱਕ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 'ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗਾਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।'

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ

ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

