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48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ?

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

MISSING CHILDREN FOUND KAPURTHALA
ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਬਰਾਮਦ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2026 at 6:20 PM IST

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ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ (Etv Bharat)

ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।"

"ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਝਿੜਕਣ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਸੀ ਬੱਚੇ"

ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ।

"ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਝਿੜਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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