ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ
ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
Published : April 28, 2026 at 8:54 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ "ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼" ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਜਾਂਚ) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਜਾਂਚ) ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਹਰੀਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੰਡਲ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਡਾਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ - ਨੂੰ ਨਡਾਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੀਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ਤੋਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਡਾਲਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ਤੋਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਡਾਲਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
“ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ” ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।