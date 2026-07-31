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ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।

Kapurthala police arrest one with llegal liquor
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਸਕਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 11:41 AM IST

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ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਭੱਟਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ 291,070 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠ ਲੁਕਾਈ ਸੀ 2,91,070 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ (Etv Bharat)

ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਪੀਪੀਐਸ), ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਜਾਂਚ), ਡਾ. ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ (ਪੀਪੀਐਸ), ਡੀਐਸਪੀ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਨਯਾ ਪਿੰਡ ਭੱਟੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੀਤਾ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠੋਂ 2,79,820 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਜੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ

ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠੋਂ 11,250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਡਰੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਨਯਾ ਪਿੰਡ ਭੱਟੇ (ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣਾ) ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ

ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ (ਇੱਕ 2019 ਵਿੱਚ, ਦੋ 2022 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ 2023 ਵਿੱਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਫਰਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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