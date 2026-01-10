ETV Bharat / state

ਸਾਲੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਜੀਜੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦੁਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਸੱਚ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Donkey Route
ਏਜੰਟ ਜੀਜੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਠੱਗੇ 45 ਲੱਖ! (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 10, 2026 at 5:25 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਜੇ ਉੱਤੇ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੈਨਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੀੜਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜੀਜੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਜਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਸਿਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੀਜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ (Etv Bharat)

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੌਦਾ

ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜਿਆ ,ਪੀੜਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ

ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ 1,000 ਡਾਲਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60-70 ਲੋਕ ਸਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਜਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'' ਪੀੜਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੁਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜੀਜਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈੈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਏਜੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਝੁਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਾਅਸਤ ਤੋਂਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

