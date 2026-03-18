ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ਤਹਿ
Published : March 18, 2026 at 4:13 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਪਹਾੜ (5895 ਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇਗੀ।
ਸਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਚੋਟੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ਤਹਿ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਖੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਕਿਲਿਮੰਜਾਰੋ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ – ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲਗਭਗ 5895 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੰਢ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।"
"ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਉਂਟ ਐਵਰੇਸਟ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਉਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਜੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਉਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 7 ਦੇ 7 ਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਸੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਉਂਟ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੀ।"- ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ, ਪਰਬਤਰੋਹੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟ੍ਰੈਕ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨਿਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ‘ਏ ਗ੍ਰੇਡ’ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਟ੍ਰੈਕ, ਸਿਥਿਤ ਧਾਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਸੁ ਸਿਖਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਪਲ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਾਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
"ਉਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਲਟੀ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।।"- ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ, ਪਰਬਤਰੋਹੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।