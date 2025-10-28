ETV Bharat / state

ਕੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖ਼ਤਰਾ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ CISF ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਆਖਿਰ, ਕਿਉ ਉੱਠਿਆ ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਦੇਖੋ Exclusive Report.

ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 28, 2025 at 12:15 PM IST

[ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ/ ਕਪੂਰਥਲਾ: ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਮਪੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੰਗਨਾ ਥੱਪੜਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਾ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ (2020) ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ (ਸ਼ਿਮਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ- 'ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ 100-100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'

ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ? (ETV Bharat)

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (27 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।

ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਿਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - "ਕੰਗਨਾ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।"

ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ। (ETV Bharat)

ਕੀ ਬੋਲੇ CISF ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ?

CISF ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਆਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਥੱਪੜ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਹੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਗਰਮਾਈ-ਨਰਮਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀ। ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।"

- ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ,

"ਕੰਗਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ"

ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੇਹਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਟਕਾ-ਟਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਗਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। (ETV Bharat)

"ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬਿਆਨ"

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਗਣਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਗਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਰੀਟਵੀਟ ਨੂੰ ਮੀਮ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। (ETV Bharat)

ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉ ਹੋਇਆ?

ਦਰਅਸਲ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ।

File Photos: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ CISF ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ'

ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

