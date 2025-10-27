ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ'

ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ'
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ।
Published : October 27, 2025 at 9:38 AM IST|
Updated : October 27, 2025 at 10:04 AM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਉਪਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੰਗਨਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਤਾਂ, ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ "ਸ਼ਾਬਾਸ਼" ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦਾ।"
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਜੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।"
"ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ"
ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਮਾਂਪਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਬੱਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊ।"
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਫਿਜੀਕਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2020) ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ- 'ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ 100-100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਗਨ ਰਣੌਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੰਗਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।