"ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ", ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Defamation Case: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਸੰਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Bathinda court
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 27, 2025 at 4:45 PM IST

4 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ (Etv Bharat)

ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਵੀਟ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ।"

'ਗਲਤਫਹਿਮੀ' ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ'

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਵੀਟ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤਰਕ (Etv Bharat)

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਰਕ

ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਏ ਹਨ।"

‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੱਥ ਡੋਰਾਂ’

ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਨਾ ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨੀਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ।"

ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਬਠਿੰਡਾ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

HC-SC ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2020) ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ (ਐਕਸ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ- 'ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ 100-100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

