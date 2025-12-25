ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ... ਇਤਿਹਾਸ 190 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ? 3 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ

"ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ", ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ ਹੈ-ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ। 3 ਵਾਰ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ ?

Kalvari Church CNI ludhiana
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ...ਇਤਿਹਾਸ 190 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 25, 2025 at 3:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ) : ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਧਰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 'ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ' (Kalvari Church CNI ludhiana) ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 'ਮਦਰ ਚਰਚ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ...ਇਤਿਹਾਸ 190 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ? (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ ਹੈ, 1834 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਮਸਨ ਡੋਗਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟਾਪ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਸਾਈ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1849 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Kalvari Church CNI ludhiana
ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚਰਚ

ਚਰਚ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 190 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1834 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1836 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਅਤੇ 2010 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਦਰ ਚਰਚ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - ਸੈਮਸਨ ਡੋਗਰ, ਸੈਕਟਰੀ, ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ

Kalvari Church CNI ludhiana
'ਲਿਟਲ ਚਰਚ' (ETV Bharat)

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ

ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ 3 ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 1845 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1857 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1887 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਰਚ 3 ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Kalvari Church CNI ludhiana
ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। (ETV Bharat)

20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਚਰਚ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਨੋ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਆਨੋ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਡਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਨੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। 1877 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚਰਚ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜੁਬਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1972 ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।

Kalvari Church CNI ludhiana
ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ (ETV Bharat)

ਵੈਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ 'ਲਿਟਲ ਚਰਚ'

ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲੀ ਚੈਪਲ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲਿਟਲ ਚਰਚ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Kalvari Church CNI ludhiana
ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ (ETV Bharat)

ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਕ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। - ਅਰੁਣ ਹੈਨਰੀ, ਆਗੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਧਰਮ

ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ

ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Kalvari Church CNI ludhiana
ਚਰਚ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (ETV Bharat)

ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾ ਕਲੌਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। - ਅਰੁਣ ਹੈਨਰੀ, ਆਗੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਧਰਮ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ
KALVARI CHURCH CNI LUDHIANA
FAMOUS CHURCH IN PUNJAB
MERRY CHRISTMAS 2025
KALVARI CHURCH PUNJAB

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.