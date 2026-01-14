ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 14, 2026
Updated : January 14, 2026
ਮੁਹਾਲੀ: ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ
ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰ੍ਹੇਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਖਰੜ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਕਪੂਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਫਰਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।'
"ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਾਸ਼ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਹੀ ਬਲਚੌਰੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਬਲਚੌਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਗਏ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲਰ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।" - ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਐਸਐਸਪੀ
'ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ'
ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੌਨੀ ਬੱਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਐਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਡੋਨੀ ਬੱਲ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਦੂਜਾ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੁਖਸ਼ੇਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸ਼ੂਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉਰਫ ਮੱਖਣ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। "-ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ
'ਪੂਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ'
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੇਕੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਗਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਖਰੜ ਦੇ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਤਲ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟਿੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।'
ਜਾਣੋ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਚੌਰੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ
- ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ।
- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਊਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ।
- ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੰਵਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ।
- ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾਇਆ।
- ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
- ਉਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ।
- 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ।
- ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਚਣਕੋਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।