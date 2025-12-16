ETV Bharat / state

'ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਡੋਨੀ ਬੱਲ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਾਤਲ', ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਸੋਹਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Rana Balachauria
'ਬੰਬੀਹਾ ਅਤੇ ਡੋਨੀ ਬੱਲ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਾਤਲ' (Social media)
ਮੋਹਾਲੀ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਹਾਣਾ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੁੰਵਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੰਬੀਹਾ ਅਤੇ ਡੋਨੀ ਬੱਲ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿੱਤਿਆ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ (Etv Bharat)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਤਲ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕੁੰਵਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਡੋਨੀ ਬੱਲ ਅਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ 2 ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

"ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ 'ਚ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ 13 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।"- ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਐਸਐਸਪੀ

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ

ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਬੋਰ ਦੇ ਅਸਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 12 ਟੀਮਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਤਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ।ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤਾਰ

ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਣਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਾਲ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਬੰਧ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਾਇਕ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ'।

'ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ'

ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜੇ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੌਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਚਲੱਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।'

ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ?

ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧੁਮਧਾਮ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖੂਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕੀਰਣਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਊਜਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ।

