ETV Bharat / state

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ।

QILA RAIPUR GAMES 2026
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 18, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਕਬੱਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋੜਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਗੇ।

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ (Etv Bharat)

'14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ'

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

QILA RAIPUR GAMES 2026
ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (Etv Bharat)

'ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ'

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਫੋਰਟੀਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

QILA RAIPUR GAMES 2026
ਹਾਕੀ ਕਬੱਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ (Etv Bharat)

TAGGED:

ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਪੰਜਾਬ
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ
QILA RAIPUR GAMES
ਕਬੱਡੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
QILA RAIPUR GAMES 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.