ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਸਲੈਪ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਸਲੈਪ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਲੈਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ
Published : October 27, 2025 at 7:25 PM IST
ਰੋਪੜ: ਅਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਲੀਗ’ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਈਟਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ
ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉਪਰ ਗੋਡਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਮਜ਼ੂਬਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇ ਬੌਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੌਕਸਿੰਗ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਸਲੈਪ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬੌਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪੈਡ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੌਕਸਿੰਗ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੇਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।
"ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।" - ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਮਾਣ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੀਨੀਅਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਡੀਪੀ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਲੈਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਬੁਲੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ੀਲਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।
"ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੌਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।" - ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਲੈਪ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਟੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ?
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ MMA ਫਾਈਟਰ ਟੀਚਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਟਾਈਗਰ' ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ IPFL MMA ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2022 2023 2024) ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਯੂ ਜਿਤਸੂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਲੈਪ ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।