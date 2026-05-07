ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਰੀਬ 25 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ !

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ , ਘਰ ’ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ।

Jewellery worth lakhs stolen from a house in Ludhiana
ਘਰ ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 7, 2026 at 1:47 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 22 ਤੋਂ 25 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ।

ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ (ETV BHARAT)

ਪੁੱਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੋ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ "ਦੋ ਚੋਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 20 ਤੋਂ 25 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "

ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਭਿਣਕ

ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਕ "ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ 2 ਚੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਰ ’ਚ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।"

ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼

ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਤੋਂ 25 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

