ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਅਤੇ 18 ਵਾਰ ਹੋਈ ਸਰਜਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇ ਜੈਰੀ ਸੰਧੂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿਖਲਾਈ

3 ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੈਰੀ ਸੰਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 26, 2026 at 10:01 PM IST

Updated : April 26, 2026 at 10:12 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੈਰੀ ਸੰਧੂ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਚ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਫਿਟਨੈਸ ਟਰੇਨਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

"ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ"

ਜੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। 18 ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।"

"ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿਖਲਾਈ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਵੇਖੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ।"

"ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ"

ਜੈਰੀ ਸੰਧੂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

