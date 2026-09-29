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"ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ", ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖ਼ਾਸ ਸੁਨੇਹਾ

ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੇੜ ਦਿਓ" ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Jathedar Kuldeep Singh Gargajj and the SGPC President met Balwant Singh Rajoana at Patiala Jail
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2026 at 4:02 PM IST

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ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ (Etv Bharat)

"ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ"

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੇੜ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਈਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਮ ਅਣਖ, ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਝੁਕਣਾ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵਰਵਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।"-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਥੇਦਾਰ , ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ

"ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਾਣ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Jathedar Kuldeep Singh Gargajj and the SGPC President met Balwant Singh Rajoana at Patiala Jail
ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਜਿੱਲਤ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ", "ਮੌਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"

"ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਹੈ ਫਿਕਰ"

ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਨਬੇੜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ।

"ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ"

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Jathedar Kuldeep Singh Gargajj and the SGPC President met Balwant Singh Rajoana at Patiala Jail
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ (Etv Bharat)

"2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ
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