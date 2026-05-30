"ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ", ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : May 30, 2026 at 6:02 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
'ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਅੜਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਥ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ-ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢੇ ਹਨ।'