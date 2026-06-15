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ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ: ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਅਸਲੀ ,'ਆਪ' ਨੇ ਨਕਾਰੀ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

CM Bhagwant Mann alleged video case
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲੀ (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 15, 2026 at 4:47 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ'

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।"

"ਅਸੀਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਲੈਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਬ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਏਆਈ (AI) ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।" - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ

ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਾਮ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੈਲੰਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ।

ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਦਾ ਜਵਾਬ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੈ।"

ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧਅ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਮ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਵਿਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਤੰਜ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ?"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਬਖ਼ਸ਼ਣਯੋਗ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।"

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ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ
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JATHEDAR KULDEEP SINGH GARGAJ
CM BHAGWANT MANN ALLEGED VIDEO CASE

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