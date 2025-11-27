ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਫਾਂਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦੀਆ ਕੀਤੀ।
Published : November 27, 2025 at 5:43 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ"
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਧੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੱਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ"
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ", ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ"
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
"ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ"
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।"