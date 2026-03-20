ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : March 20, 2026 at 10:46 AM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਰ-ਟੂ-ਖਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਮਾਪੇ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।' ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ (ਵਾਲ) ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
'ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਖਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਖੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ।"
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ।