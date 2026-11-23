ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਾਣੋ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ ?
ਪੰਜਾਬ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 8:55 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੁਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਪਣੇ - ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭੀਖੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ- ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।"
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
'ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ'
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਸ਼ਪਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭੁਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।।"
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