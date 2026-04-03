ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ CDS 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ, ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ
ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ UPSC CDS-2 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ।ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ (AFA) ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ (INA) 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ।
Published : April 3, 2026 at 3:02 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਨੋਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ CDS (Combined Defence Services) ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ CDS-2 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
"ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ..."
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ NDA ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ CDS ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ।
ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਹੈ- "A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one." ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਘੁੰਮੋ-ਫਿਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਆਰਮੀ ਹੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਾਂਗਾ।
- ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ
ਜਸਨੂਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ'
ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਸਨੂਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੂਸਨੂਰ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਸਨੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਨੂਰ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"