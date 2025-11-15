ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ

ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

WORLD SLAP CHAMPION
WORLD SLAP CHAMPION (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 15, 2025 at 7:11 PM IST

|

Updated : November 15, 2025 at 7:16 PM IST

4 Min Read
ਮੋਗਾ: ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਕਿੰਗ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਨੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਗੇਮ ’ਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪਂਚਾਇਤ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਕਰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

SLAP CHAMPIONSHIP 2025
ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)

13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਗੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਕਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਨੀਮਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ’ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਉਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ।"

SLAP CHAMPIONSHIP 2025
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)

ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ

ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਨਾਕਆਉਟ ਕਰਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 30 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ।

"ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੇਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। "- ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ

SLAP CHAMPIONSHIP 2025
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)

ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

SLAP CHAMPIONSHIP 2025
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ (Etv Bharat)

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਦੋਕੋ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 59 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ।" -ਪੁਰਾਣ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ

SLAP CHAMPIONSHIP 2025
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਪੁਰਾਣ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਸਲੈਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੂ-ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹੈਵੀਵੇਟ ਅਨਾਤੋਲੀ ਗਾਲੂਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

SLAP CHAMPIONSHIP 2025
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)
Last Updated : November 15, 2025 at 7:16 PM IST

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ
ਵਰਲਡ ਸਲੈਪ ਚੈਂਪੀਅਨ
SLAP CHAMPIONSHIP 2025
JASKARAN SINGH
WORLD SLAP CHAMPION

