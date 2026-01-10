"ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ", ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

"ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ", ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਾਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਿੰਸਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
'ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ'
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।'
"ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ"
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। - ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਿਨਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਧਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹਨ।