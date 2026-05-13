ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ।
Published : May 13, 2026 at 4:00 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਕਾਸ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਨੌਜਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।
"ਮੈਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।" - ਆਕਾਸ਼, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ
ਕਈ ਦਿਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ
ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਂਸਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿਆ ਹਾਂ।"
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "1 ਮਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, 9 ਮਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। "