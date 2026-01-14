ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
Published : January 14, 2026 at 9:45 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸ਼ੀਰਪੁਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹਮੀਰਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਮੀਰਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਉਹ ਹਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਮੀਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 8 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ।
ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਏਸੀਪੀ ਸੰਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਸ਼ੀਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਲਾਪਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।