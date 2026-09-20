ETV Bharat / state

ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਝੂਠਾ, ਪੀੜਤ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲੁਟੇਰਾ, ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ

ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3.16 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Jalandhar Rural Police
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੁੱਥੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2026 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 3.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀਐਸਪੀ (ETV Bharat)

'ਫਰਜ਼ੀ ਪੀੜਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੀੜਤ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ 3,16,599 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਜਮੀਤਗੜ੍ਹ ਖੋਸੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰਕਮ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਮੁਦਈ ਰਾਹੁਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 254, ਧਾਰਾ 309(4) ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।- ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀਐਸਪੀ


ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਕ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੇਰ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਹਿਰ , ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਲਈ ਸੀ ਪਨਾਹ

ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਾਈ

TAGGED:

ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ
ਜਲੰਧਰ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲਾ
ਜਲੰਧਰ ਫਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ
ਜਲੰਧਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ
POLICE SOLVES ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.