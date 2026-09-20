ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਝੂਠਾ, ਪੀੜਤ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲੁਟੇਰਾ, ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ
ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3.16 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : September 20, 2026 at 11:24 AM IST
ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 3.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਫਰਜ਼ੀ ਪੀੜਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੀੜਤ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ 3,16,599 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਜਮੀਤਗੜ੍ਹ ਖੋਸੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰਕਮ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਮੁਦਈ ਰਾਹੁਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 254, ਧਾਰਾ 309(4) ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।- ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀਐਸਪੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਕ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
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