ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੱਕੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਤਲ! 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੁਲਝੀ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ, ਔਰਤ ਸਣੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 26, 2026 at 12:48 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ ’ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਲੱਕੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਡੀਸੀਪੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥਾਪਰ, ਰਜਤ ਥਾਪਰ, ਦੀਪਕ ਰਾਣਾ ਉਰਫ ਦੀਪੂ, ਮੰਥਨ ਬਜਾਜ, ਰਿਤਿਕ ਥਾਪਰ, ਨਰਿਦਰ ਥਾਪਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 103(2)332(2) 191(3) 190 351(2)61(2) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 24 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣਾ/ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਏਡੀਸੀਪੀ ਅਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਥਾਪਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਪਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ’ਚ ਖੁੰਦਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਥਾਪਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਲੱਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਵਾ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ
ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨਰਿਦਰ ਥਾਪਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪਰ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 12 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੱਕੀ ਠਾਕੁਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ:
- ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ, ਪੁੱਤਰ ਜਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ, ਜਲੰਧਰ।
- ਦੀਪਕ ਰਾਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ, ਜਲੰਧਰ।
- ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਬਾਸਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ, ਵਾਸੀ ਉੱਚਾ ਸੁਰਾਜਗੰਜ, ਜਲੰਧਰ।
- ਰਾਹੁਲ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਰਮ, ਵਾਸੀ 36 ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ, ਜਲੰਧਰ।
- ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਾਸੀ 23/3 ਨਿਊ ਸੁਰਾਜਗੰਜ, ਜਲੰਧਰ।
- ਗੁਡੀਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।