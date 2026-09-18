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ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਮੁਸਤੈਦ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ-ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਇਰਆਰਮ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ-ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਇਰਆਰਮ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Jalandhar Police
ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2026 at 12:30 PM IST

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ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਬਾਰ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਇਰਆਰਮ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਸਰੂਪ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਡੀਸੀਪੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ (ETV Bharat)



ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਸਰੂਪ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ ਆਦਿਤਿਆ ਐੱਸ. ਵਾਰੀਅਰ, ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਿੰਹਮਾਰ, ਪੀਪੀਐਸ , ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ-2 ਮਾਧਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।



‘ਫਾਇਰਆਰਮ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ’ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਫਾਇਰਆਰਮ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।



ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।





ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਰੋਡ ਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।- ਜਸਰੂਪ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਡੀਸੀਪੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ


ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।



ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ



ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।



ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਬਾਰ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਇਰਆਰਮ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।'

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ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਮੁਸਤੈਦ
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