ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 19 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Published : February 16, 2026 at 2:04 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਿਸ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ ਡਰਾਮਾ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੈਂਕ ਐਨਕਲੇਵ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਥਾਣਾ 7 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 19,10,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਸਟੋਰ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਚ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਪਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੀਮਾ ਉਰਫ਼ ਫੂਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਸੀ ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਅਤੇ ਅਭੀ, ਵਾਸੀ ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਏਡੀਸੀਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਰੱਚਣ ਲਈ 3500-3500 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਹਰਾਇਚ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਡਰਾਮਾ ਰੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬਾਈਕ ਸਣੇ ਵਾਪਸ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸ, ਜਿੱਥੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਰੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਬੀਮੇ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ਰਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।