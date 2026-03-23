NRI ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ‘ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ’, ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਈ ਭੀੜ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ NRI ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ।
Published : March 23, 2026 at 6:40 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੋ ਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਠਾਰੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ
ਐਨਆਰਆਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ, '26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ ਪੂਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ।'
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
3 ਲੱਖ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਤੀ
ਐਨਆਰਆਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਐਨਆਰਆਈ
ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਏਗੇ।